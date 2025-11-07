Schianto in A22: muore una 36enne. Traffico bloccato tra Mantova Nord e Nogarole Rocca

MANTOVA Tragedia in autostrada oggi poco dopo mezzogiorno. Stando alle prime informazioni ricevute, una donna di 36 anni che era alla guida di una Audi avrebbe tamponato violentemente un mezzo pesante finendo incastrata sotto il cassone. Inutili i soccorsi del personale del 118, coadiuvato dai vigili del fuoco di Mantova. L’incidente si è verificato poco dopo il casello di Mantova Nord in direzione del Brennero. Attualmente il traffico lungo la corsia Nord è completamente bloccato con code di oltre 4 chilometri. Alle 12.35 è stato chiuso l’ingresso di Mantova Nord in direzione Brennero.

+++Notizia in aggiornamento+++