Sciopero penalisti, a Mantova adesione pressoché totale

MANTOVA – A parte il processo conclusosi con la condanna del 54enne magrebino accusato del tentato omicidio del nipote, essendo l’imputato in misura cautelare e quindi di norma, per siffatti casi, non suscettibile di mero rinvio per astensione dall’attività processuale di una delle parti, il resto delle udienze programmate ieri in tribunale hanno invece visto una pressoché totale adesione alla prima giornata di sciopero da parte degli avvocati penalisti. Sciopero, indetto dalle Camere penali italiane per protestare contro il Decreto sicurezza, che proseguirà anche oggi e domani.