MANTOVA Incidente stradale quello occorso nel primo pomeriggio di ieri alle porte di Mantova. Erano infatti le 14 quando, in via Sartori, poco prima della rotatoria d’accesso alla tangenziale nord lungo l’Ostigliese, un auto e una moto si sono scontrate, con ogni probabilità per una mancata precedenza. Ad avere la peggio nell’impatto il conducente del motociclo, un uomo di 57 anni, sbalzato di sella e quindi trasportato in codice giallo al Poma.