Quegli assalti agli eventi di Food & Science: contestatori o delinquenti?

MANTOVA C’era stato l’assalto dello scorso 19 maggio al gazebo di piazza Alberti dove era in corso un evento sponsorizzato da Levoni nell’ambito del festival Food &Science. Alcuni attivisti di Ribellione Animale, associazione animalista, avevano preso d’assalto il palco con un lancio di vernice verde che però non aveva centrato l’obiettivo. A seguire gli animalisti erano stati bloccati dagli agenti della Digos e portati in questura, da dove erano usciti più tardi con un foglio di via da Mantova di tre anni a testa. È questo il provvedimento nel mirino di Alleanza Verdi Sinistra Mantova che hanno organizzato per venerdì prossimo un incontro sulla crisi climatica al Papacqua. Proprio al circolo Papacqua nei giorni del Food & Science era stato organizzato un contro festival cui avevano preso parte varie organizzazioni ambientaliste e animaliste che avevano dato il via alle contestazioni fin dal giorno dell’inaugurazione, guadagnandosi le prime pagine locali e pure i fogli di via da Mantova di solito riservati a delinquenti abituali.