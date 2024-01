MANTOVA Scontro fra un’auto e una moto in via Trieste poco dopo le 20 di oggi, 24 gennaio. Ad avere la peggio è stato un 17enne che era in sella ala moto, che è stato portato al Poma per accertamenti. Illesa invece la conducente dell’auto, una donna di 34 anni. Sul luogo dell’incidente sono poi intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno eseguito i rilievi di legge.