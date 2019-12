Basket serie A2 m – La Pompea piega anche Piacenza e va al secondo posto

Mantova La Pompea confeziona un bel regalo di Natale ai suoi tifosi: gli uomini di Finelli davanti a 3000 spettatori vincono nettamente contro l’Assigeco Piacenza con il risultato finale di 78-52 e salgono al secondo posto in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, gli Stings nella seconda metà di gara spingono sull’acceleratore e trascinati da un grande Ghersetti da doppia doppia (18 p.ti + 10 rimbalzi) e da un buon Clarke (17 p.ti + 6 assist) trovano una vittoria importante contro una diretta rivale in classifica.

Per la 14esima giornata di Serie A2 Est alla Grana Padano Arena i padroni di casa della Pompea ospitano l’Assigeco Piacenza.

Gli Stings sono reduci dall’impresa di Verona che li ha qualificati per la Final Eight di Coppa Italia 2020, competizione alla quale parteciperà anche l’Assigeco attualmente appaiata alla Pompea a quota 16 punti in classifica. All’andata furono i virgiliani ad avere la meglio con il punteggio di 66-81.

Coach Finelli manda in campo Clarke, Raspino, Ferrara, Ghersetti e Lawson. Ceccarelli risponde con Piccoli, Gasparin, Santiangeli, Molinaro ed Hall. In avvio di partita Mantova è imprecisa in attacco e Piacenza cerca subito di portarsi avanti: Santiangeli segna dalla media, Gasparin trova una penetrazione vincente e Molinaro fa sentire i muscoli sotto canestro per il 7-10 dopo i primi 5’. Gli Stings provano a reagire con i canestri della coppia Lawson-Sarto e la tripla di capitan Ghersetti ma il gioco da tre punti di Santiangeli unito al canestro dalla media ed alla bomba di Hall portano Piacenza sul +6 (14-20) dopo i primi 10′. La Pompea prova ancora ad avvicinarsi con il bel movimento da sotto di Ghersetti ed i canestri targati Lawson-Raspino ma le triple di Ferraro ed Ogide mantengono l’Assigeco avanti sul 23-28 a 5′ dall’intervallo. Mantova finalmente riesce a sbloccarsi in fase offensiva: gli uomini di Finelli riescono a fare circolare bene la palla e arrivano le quattro triple filate marchiate da Lawson – Clarke (2) e Ghersetti che regalano il sorpasso sul 38-36 con le squadre che rientrano negli spogliatoi. Al ritorno sul parquet gli Stings schiacciano sull’acceleratore: Ghersetti segna da sotto, Clarke s’inventa una penetrazione vincente e Visconti prima piazza la tripla e poi un tiro dalla media che spinge fino al +9 i suoi (49-40) con Ceccarelli costretto al time out a poco più di 5′ dalla terza sirena. Piacenza non riesce a reagire e la Pompea continua a macinare gioco e punti: Clarke segna la tripla, Ferrara la mette in penetrazione e Raspino trova un gioco da tre punti che fa volare gli uomini di Finelli sul +15 (61-46) a 10′ dal termine. L’Assigeco non riesce ad imbastire neanche un timido tentativo di rimonta e le triple filate di Ghersetti, Maspero e Sarto (2) scavano un solco ormai insormontabile sul +28 (78-50) a 4′ dal gong. Gli ultimi minuti di partita non hanno più nulla da dire e gli Stings fanno loro la partita con il risultato finale di 78-52.

Seconda vittoria consecutiva per la Pompea che sale al secondo posto in classifica in coabitazione con Forlì. Prossimo impegno sabato 28 dicembre alle ore 20.30 sul campo dell’Urania Milano.

Alessio Negri