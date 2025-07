Si oppone a un’ammenda da 6mila euro, ora ne pagherà 10mila

MANTOVA Aveva fatto opposizione a un decreto penale che lo condannava al pagamento di un’ammenda di 6750 euro, pena sospesa; ieri è stato condannato a tre mesi di reclusione, pensa sospesa, alla sospensione della patente per lo stesso periodo di tempo e al pagamento di una provvisionale di 10mila euro alla parte civile. A giudizio per lesioni personali stradali gravi è finito un 55enne di Mantova coinvolto in un incidente con conseguenze molto gravi avvenuto il 19 maggio di cinque anni fa nei pressi dell’ospedale di Mantova. Ieri è stato prima sentito un perito come testimone dopodiché il giudic eha dichiarato chiusa la fase dibattimentale e si è passati alla discussione del processo. Il Pm ha chiesto una condanna di 6 mesi, mentre l’avvocato di parte civile Andrea Pongiluppi ha chiesto una provvisionale di 30mila euro. Secondo quanto ricostruito il 55enne si sarebbe immesso con la sua auto sulla via che stava già percorrendo uno straniero in sella al proprio scooter senza dargli la precedenza. In seguito all’impatto lo straniero veniva sbalzato sull’asfalto riportando dei trami molto gravi alla gamba sinistra. Trasportato all’ospedale Carlo Poma, era stato sottoposto a un delicato intervento e infine dimesso con una prognosi di ben 111 giorni. Ieri a oltre cinque anni di distanza dal fatto, è arrivata la sentenza di condanna in primo grado. La parte civile non ha ancora avanzato una richiesta di risarcimento perché questa verrà discussa in sede di causa civile.