Sicurezza nei locali notturni e cultura della legalità, dalla Prefettura: intensificati i controlli in vista di Halloween

MANTOVA – Rafforzare la cultura della legalità tra i giovani e garantire maggior sicurezza nei luoghi del divertimento notturno: sono questi i principali obiettivi emersi dalla riunione convocata dal Prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi, insieme ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, per fare il punto sull’attuazione del protocollo d’intesa per la sicurezza delle discoteche. All’incontro hanno partecipato il Questore Annarita Santantonio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri col. Pancrazio Dario Vigliotta, della Guardia di Finanza col. Antonello Cefalo e dei Vigili del Fuoco ing. Francesco Martino. Presenti anche i rappresentanti del settore dell’intrattenimento: Luciano Zanca, presidente nazionale di ASSOINTRATTENIMENTO, Carmen Venerandi per SILB CONFCOMMERCIO Mantova e Paolo Caldana di CONFCOMMERCIO. Il protocollo, redatto sulla base delle linee guida condivise dal Ministero dell’Interno e dalle associazioni di categoria, mira a promuovere un divertimento sicuro e responsabile. I gestori dei locali aderenti si impegnano a collaborare attivamente segnalando tempestivamente alle autorità eventuali situazioni di rischio o illegalità riscontrate all’interno dei propri esercizi. Oltre a contrastare fenomeni come l’abuso di alcol, l’uso di droghe e la violenza, l’iniziativa punta anche a prevenire l’organizzazione di eventi non autorizzati, spesso pericolosi e dannosi per gli operatori regolari del settore. Nel corso dell’incontro, le Forze dell’Ordine hanno ribadito la piena disponibilità a proseguire le attività di controllo coordinate nei locali notturni e nelle aree limitrofe, con azioni mirate e verifiche puntuali. A seguire si è svolta una riunione tecnica di coordinamento interforze, sempre presieduta dal Prefetto Bolognesi, focalizzata sull’organizzazione dei controlli in vista della festività di Ognissanti e della notte di Halloween, che cade quest’anno venerdì 31 ottobre. In previsione dell’aumento della movida e della mobilità notturna, è stato disposto un potenziamento dei servizi di controllo del territorio nei centri urbani e lungo le principali arterie provinciali, con particolare attenzione alla prevenzione della guida pericolosa e del degrado urbano. Saranno inoltre intensificati i controlli contro l’abusivismo e le iniziative illegali, soprattutto in zone considerate sensibili, per garantire sicurezza, ordine pubblico e tutela della legalità.