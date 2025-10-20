Alla giuda dell’auto con un tasso alcolemico di 2,53: denunciato dai Cc un 59enne

MANTOVA – Un 59enne di Valeggio sul Mincio è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico shock di 1,53 grammi per litro, ben oltre i limiti di legge. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente. L’episodio è uno dei risultati emersi dai controlli straordinari svolti nel weekend dai Carabinieri della Compagnia di Mantova, nell’ambito di un servizio interforze finalizzato a garantire la sicurezza urbana e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa. L’operazione è stata disposta in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi, con il supporto anche della Guardia di Finanza. Durante i controlli è stato denunciato anche un 39enne di origine tunisina, residente a Mantova, fermato anch’egli alla guida in stato di ebbrezza. Il suo tasso alcolemico era pari a 1,09 g/l. Anche in questo caso è stata ritirata la patente.