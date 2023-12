Smurano una cassaforte ma è troppo pesante da trasportare: scassinatori costretti a fuggire a mani vuote

MANTOVA Ladri in azione la scorsa notte nella sede di Sda in via Pertini a Colle Aperto. I malviventi entrati all’interno degli uffici hanno smurato una cassaforte, ma stando a quanto appreso non sarebbero poi riusciti ad aprirla perché il forziere, molto pesante, è caduto con il portellone rivolto al pavimento. Nel frattempo, erano le 4.30, scattava l’allarme e a quel punto ai malviventi non restava altro da fare che fuggire, probabilmente a mani vuote. Probabilmente perché nemmeno gli agenti della questura sono stati in grado di muovere il pesante forziere. Indagini affidate alla Squadra Mobile di Mantova.