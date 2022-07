Solidarietà, Campagna Amica Mantova dona 50 borse alimentari al Club delle Tre Età

MANTOVA – Solidarietà a km0 per Campagna Amica, che questa mattina ha donato al Club delle Tre Età di Mantova 50 borse con prodotti alimentari di qualità del territorio, destinati agli anziani con fragilità economiche.

Il progetto solidale si inserisce all’interno di un percorso di collaborazione ormai consolidato nel tempo con l’associazione presieduta da Luciano Tonelli e rivolto a sostenere gli assistiti del Club delle Tre Età con cibo di qualità del territorio, dal formaggio dell’azienda agricola Casarole di Dolfini di Guidizzolo a mele e gallette dell’Ortoforno del Contadino di Emiliano Bianchini di Porto Mantovano.

A partire da settembre verranno organizzate da Campagna Amica Mantova e Club delle Tre Età nuove iniziative a sostegno delle persone più fragili sul piano economico, proprio per rispondere a una situazione che, a causa dell’inflazione innescata dalla guerra in Ucraina, sta mettendo in difficoltà sempre più anziani e famiglie.

Solo fra il 2018 e il 2020, rileva Coldiretti su dati Istat, la percentuale di soggetti in povertà relativa individuale in Lombardia è passata dall’8,6% al 9,3%, con trend in aumento anche nei mesi successivi.