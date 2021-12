Palato Ducale, un libro pop dedicato al territorio

MANTOVA Palato Ducale, il nuovo libro curato da Ilaria Perfetti e Stefano L’Occaso, è la terza pubblicazione della collana Loci (Il Rio Edizioni), dedicata al territorio reinterpretato in chiave per così dire “pop”. «Si tratta di un abbinamento assolutamente inedito, quello tra ricette culinarie tipicamente mantovane e immagini, o scorci di affreschi, di Palazzo Ducale; la realizzazione di questa idea editoriale ci ha consentito di scovare frutti, ortaggi, animali, in ambientazioni rivisitate in un’ottica totalmente nuova» spiega L’Occaso, storico dell’arte e direttore di Palazzo Ducale. Ringrazio Giulio [Girondi, direttore de Il Rio] per aver avuto il coraggio di scommettere su questo libro che rispetto ad un’iconografia tradizionale, ci rimanda una visione dei Gonzaga e della loro reggia del tutto nuova». L’altra curatrice del volume e vera regista della “mise en place”, Ilaria Perfetti, giornalista di costume per la Voce di Mantova, racconta che il libro è nato raccogliendo le varie ricette dello Chef Claudio Pelladoni, apparse mensilmente nella rubrica La Voce Magazine, curata da lei stessa. «Ci siamo diverti molto – confessa Ilaria – abbiamo assaggiato tutti i piatti di Claudio e abbiamo visto stanze di Palazzo Ducale che diversamente non avremmo mai potuto visitare. Abbiamo voluto mettere in risalto il lato della sensorialità scaturita dalla degustazione di certi piatti della nostra tradizione. Palato Ducale è anche un invito a educare il palato a prelibatezze del nostro “palazzo”».

Barbara Barison