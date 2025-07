Solitudine estiva e disagio in aumento: Telefono Amico Mantova cerca nuove voci

MANTOVA I mesi estivi sono per molte persone periodo di viaggi e relax, atteso per tutto l’anno, ma per chi vive una situazione di fragilità psicologica possono essere molto difficili. Il senso di solitudine estiva è un fenomeno più esteso di quanto comunemente si pensi, ma la solitudine tout court è un fenomeno che non ha stagioni, e si è acuito soprattutto dopo il Covid. È per fare fronte a un’utenza che si è ulteriormente allargata che Telefono Amico Mantova cerca nuove voci, nuovi volontari per continuare a offrire un servizio di ascolto a chi si trova in difficoltà. Attualmente il servizio, che nel 2024 ha superato i 2024 contatti, è attivo 7 giorni su 7 dalle 9 alle 24 e può contare su una ventina di volontari, che però non bastano più, perché dopo il periodo critico estivo ci saranno altri periodi altrettanto critici. Chi fosse interessato a partecipare al prossimo corso di formazione che inizierà a ottobre può contattare il Centro mantovano all’indirizzo gruppoformazionemantova@telefonoamico.it.