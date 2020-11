MANTOVA

Dopo il record di sabato, tornano ad essere contenuti i dati dei nuovi contagi in provincia di Mantova. Il bollettino di ieri di Prefettura e Ats parla infatti di 146 nuovi positivi con Mantova a guidare la fila con 18 unità, seguita da Bozzolo con 11 e Castiglione delle Stiviere con 10.

Per quanto riguarda il totale dei decessi durante la pandemia il numero è di 788 per un totale invece di contagiati pari a 10.590.