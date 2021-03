Calcio Dilettanti – Eccellenza, per il Castiglione le brianzole

MANTOVA Si è svolta ieri la call del Crl per la ripartenza dell’Eccellenza. Nel pomeriggio il presidente della Figc Gravina aveva sollecitato la Lnd per l’invio di format e calendari agonistici, per ottenere finalmente la dichiarazione di “interesse nazionale” (che potrebbe arrivare, secondo Tavecchio, venerdì 19 marzo). Domani tutti i format e i relativi calendari saranno sul tavolo della Federazione. Niente sanzioni per chi non riparte, come previsto, ridotta ad una stagione sportiva l’esclusione per ripescaggi per quelle società che hanno votato per non tornare in campo. Confermato l’impegno per ottenere i sostegni economici da parte del governo per il rispetto dei protocolli.

E proprio per quanto riguarda questa tematica, il presidente del Crl Carlo Tavecchio ha sollecitato nelle ultime ore anche Regione Lombardia per ottenere un contributo (quantificato in 150mila euro per la nostra regione). Si partirà il prossimo 5 aprile, si finirà il 13 giugno e non ci saranno turni infrasettimanali, anche se molte società hanno richiesto la possibilità di iniziare l’11 aprile per avere più tempo per la preparazione (dunque un turno a metà settimana potrebbe “rientrare” dalla finestra). Per quanto riguarda il protocollo, sarà il medesimo della D: stop solo per i giocatori positivi, possibile rinvio solo fino a 3 positivi, salvo decisioni Ats.

Una novità è la possibilità di poter “attingere”, in prestito o con un trasferimento temporaneo (per chi ha il 108), nelle rose delle società che si fermeranno. Basterà, secondo una prima interpretazione della norma, semplicemente la richiesta da parte della società e del giocatore.

Svelati i gironi (saranno tre da undici squadre ciascuno, niente play off): il Castiglione incontrerà le bergamasche, le bresciane e – novità – due brianzole come il forte Leon di Vimercate e lo Speranza Agrate. Restano le bresciane Castegnato, Lumezzane, Prevalle e Ciliverghe, tra le bergamasche ci saranno Lemine Almenno, Mapello, Valcalepio e Zingonia Verdellino. (gluc)