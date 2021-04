Calcio dilettanti – Governolese: idea Picco, Magliano lascia. Il Marmirolo conferma Bizzoccoli

MANTOVA Continuano i sondaggi della Governolese, impegnata ad allestire una rosa competitiva per la prossima stagione: oltre agli obiettivi già noti Avanzini, Del Bar, Baietta e Rufo, c’è anche l’idea Alessandro Picco, portiere classe 2000 che ha già militato coi Pirati un paio di stagioni fa. Lascia i Pirati invece il centrale Luca Magliano che potrebbe a questo punto tornare in Veneto, dove risiede. Già da qualche settimana è certa la conferma di Mauro Franzini sulla panchina del Casalromano. In questa prima fase il direttore sportivo Santo Marini è impegnato nei primi contatti per la conferma degli atleti. Resterà la gran parte degli attuali gialloblù. La Castellana cerca una punta da affiancare a bomber Piras: difficilmente sarà Marco Guidi dello Sporting (a proposito, i goitesi hanno confermato anche Mortara), per il quale c’è sempre un duello serrato tra Porto e Suzzara. In uscita dai biancazzurri portuensi c’è Amadou Ndiaye, centravanti esperto e pezzo pregiatissimo del mercato: in categoria potrebbe fare gola a molte società. I bianconeri invece dovranno decidere il da farsi con Mazzocchi, altro giocatore molto talentuoso e ancora giovanissimo (è un ‘98): potrebbe finire nuovamente in prestito, al Brescello. Difficili altre opzioni mantovane, come Porto o Marmirolo: il Suzzara non vorrebbe rinforzare le concorrenti. A proposito di Marmirolo, i neroverdi confermano ufficialmente il tecnico Giuseppe Bizzoccoli. In Seconda Categoria potrebbe cambiare assetto societario la Casteldariese: domani vertice in Comune per discutere della situazione. Potrebbero lasciare patron Campanini e Rudy Tavernelli. Si discuterà di molte cose, ma in particolare delle strutture. Nulla è però deciso. Qualora Tavernelli e Campanini dovessero chiudere la loro storia in bianconero, potrebbero prendersi un anno sabbatico.

Al Sant’Egidio San Pio X, sembra scontata la conferma di mister Massimiliano Ferrari, dalla prossima settimana si comincerà a programmare.

Riprenderanno lunedì gli allenamenti della giovanili della Ceresarese, la prima squadra ricomincia da mercoledì agli ordini di Carturan. Proseguirà in Terza l’avventura del Buscoldo: verso la conferma mister Paolo Feci e gran parte della rosa.

Anche il Gonzaga riprenderà con le giovanili dal prossimo 3 maggio, giorno nel quale si alleneranno i Giovanissimi 2006. Il giorno successivo sarà la volta degli Allievi 2004, mercoledì i Pulcini 2010/11, giovedì 6 i settori di base. Le squadre del Progetto inizieranno giovedì: Esordienti 2009 a Bondeno, venerdì 7 i giovanissimi 2007/08 a Gonzaga.