Stasera al Bibiena Sonia Bergamasco e Marco Scolastra

MANTOVA – Mantova Stasera alle 20.45 l’attrice e drammaturga Sonia Bergamasco e il pianista Marco Scolastra interpretano “Paolina Leopardi racconta Mozart”.

Torna ad arricchire il cartellone della stagione “Tempo d’Orchestra” “AmaDeus ExMantova”, progetto nato in occasione del 250esimo del soggiorno mantovano di Leopold e Wolfgang Amadeus Mozart, attraverso il quale Oficina OCM, in collaborazione con Accademia Nazionale Virgiliana, intende ricordare annualmente il concerto che un giovanissimo Wolfgang Amadeus tenne il 16 gennaio 1770 al Teatro Bibiena.

Sonia Bergamasco è protagonista di “Paolina Leopardi racconta Mozart”, spettacolo di parola e musica che la vede interagire con Marco Scolastra, pianista di spicco della migliore tradizione nazionale.

Recentemente coprotagonista del gettonatissimo film “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani, Sonia Bergamasco, diplomata in pianoforte, è interprete e regista di spettacoli in cui l’esperienza musicale si intreccia più profondamente con il teatro.

Lunga e intensa la collaborazione artistica con il compositore Azio Corghi, su palcoscenici internazionali.

A teatro lavora con Thomas Ostermeier, Jan Fabre, Thodoros Terzopoulos, Carmelo Bene, Giorgio Strehler. Premio Duse, Nastro d’argento, Premio Flaiano, Sonia Bergamasco riscuote grande successo nelle serie Tv Tutti pazzi per amore e Una grande famiglia e la serie Il commissario Montalbano.

Il recital per attrice e pianoforte cui si assisterà stasera prende spunto dai testi di un libretto di 35 pagine, stampato nel 1837, in cui Paolina Leopardi, l’amata sorella di Giacomo Leopardi, ritrae Mozart, evidenziando analogie con la vita e il carattere del fratello.

A intersecare le letture, affidate a Sonia Bergamasco, musiche di Mozart, per un viaggio che muove dalle giovanili Otto variazioni su un lied tedesco K. 24, passa attraverso movimenti delle Sonate K. 280 e K. 300, per toccare la Fantasia K. 397 3 K. 475, approdando al Rondò K. 485.

I biglietti per la serata (20/32 euro) sono in prevendita online (ocmantova.vivaticket.it); alla biglietteria di Oficina Ocm (piazza Sordello 12, Mantova – lun/ven ore 10-13 e 15-18) e al botteghino del teatro dalle ore 19.45.