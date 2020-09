Stili di vita, salute e alcolici: un corso per sensibilizzare sui rischi

MANTOVA – È possibile iscriversi entro martedì prossimo, 22 settembre al corso per sensibilizzare sui rischi dell’alcol organizzati da Apcat Mantova dal 28 settembre al 2 ottobre per la sensibilizzazione di nuovi stili di vita e di salute e per la prevenzione degli alcolici. Il corso è intitolato: “Approccio ecologico sociale, dai problemi alcol correlati al benessere della comunità” e si svolgerà nell’Oratorio Parrocchiale del Gradaro, in via Gradaro 40 a Mantova. Il programma sarà ricco di incontri e laboratori durante i quali verrà presentato e utilizzato l’approccio ecologico-sociale, ideato da Vladimir Hudolin, neurologo e psichiatra della ex Jugoslavia esperto mondiale di problemi alcolcorrelati. Il corso è rivolto agli operatori sanitari e agli operatori che intendono lavorare nel campo della prevenzione, della promozione della salute e del trattamento dei problemi legati al consumo di alcol. Gli appuntamenti si svolgeranno in collaborazione con l’Associazione Italiana del Club Alcologici Territoriali, Arcat Lombardia, Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali, con il patrocinio e il contributo di Comune di Mantova, il contributo di Ival Litocartotecnica spa. Il percorso è patrocinato da Ars Val Padana, Asst Mantova, Provincia di Mantova e Csv Lombardia Sud. Per maggiori informazioni e iscrizioni: Apcat Mantova Odv tel. 333 3152097, mail apcat.mantovaonlus@gmail.com o roberto.basso50@gmail.com