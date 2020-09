Bimbo positivo al Covid-19 in una scuola materna di città

MANTOVA – Una classe di una scuola materna di Mantova è stata messa in quarantena dopo che uno dei bambini che la frequentano è risultato positivo al test rapido per il Covid-19. Il bimbo, di circa tre anni e mezzo, non sarebbe grave visto che da quel che risulta non è stato necessario il ricovero ospedaliero e attualmente sia stato messo in quarantena a casa per due settimane. A scopo precauzionale è stata comunque sospesa l’intera classe che frequenta, con bambini e insegnati a loro volta monitorati. Si tratta del primo caso a Mantova in una scuola materna. L’allarme era scattato giovedì scorso, quando i genitori del bimbo avevano consultato il medico visto che il loro piccolo mostrava sintomi più che allarmanti: febbre e raffreddore in particolare. Il bimbo veniva così portato al Carlo Poma dove veniva sottoposto al test rapido con il doppio tampone che ha dato esito positivo. A questo punto è scattata la quarantena per il bimbo, della durata di 14 giorni, la stessa durata anche per gli altri bambini e i loro insegnati, che sono stati messi a loro volta in quarantena fiduciaria dopo essere stati sottoposti al tampone. Fra due settimane il piccolo risultato positivo al Covid sarà sottoposto nuovamente al tampone e se questo darà esito negativo potrà tornare a scuola. Le linee guida tracciate da Regione Lombardia in previsione dei casi di positività al Covid-19 in asili e scuole prevedono una corsia preferenziale che dovrebbe ridurre i tempi di esecuzione e refertazione del tampone sia per studenti che per docenti. Queste due categorie possono accedere ai punti tampone resi disponibili dalle Ats alle varie scuole. Le strutture, secondo queste linee guida dovranno essere accessibili tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dovranno garantire un servizio di almeno 4 ore al giorno. I tamponi dovranno essere processati in giornata e i risultati saranno caricati e resi disponibili sul Fascicolo sanitario elettronico. Anche per i genitori o altri familiari del bimbo che risulti positivo scatta l’isolamento domiciliare fiduciario. A scuola si potrà rientrare solo dopo che lo studente con sintomi avrà avuto l’esito negativo del doppio doppio tampone effettuato a distanza di 24/48 ore al quale sarà sottoposto dopo almeno 14 giorni di quarantena. Una persona positiva invece potrà tornare dopo la completa guarigione dal Covid-19 e dopo che il doppio tampone risulti negativo.