Calcio Seconda Cat. – Perboni: “Quistello, mercato ok. Per le prime posizioni ci siamo anche noi”

Quistello Giovedì prossimo, 17 agosto, avrà inizio la preparazione inizia ufficialmente la stagione del Quistello di Roberto Perboni, che torna ad allenare in categoria dopo l’esperienza nella Juniores Regionale della Poggese. Perboni raccoglie il testimone da Paolo Rampani. La compagine di patron Tirelli è attesa da una nuova avventura in Seconda categoria, dove sarà ancora nel novero delle favorite. Lo scorso anno il cammino dei biancorossi si era fermato ai play off con il pareggio con la Poggese, poi promossa in Prima. Dal mercato proprio da Poggio Rusco sono arrivate delle pedine importanti: Piva, Marinella, ma soprattutto c’è da registrare il ritorno di un giocatore come Giuseppe Perdichizzi, a sorpresa liberato dai biancazzurri di mister Emanuele Negrini. Un innesto che non può non fare felice mister Perboni.

«Con l’arrivo di Perdichizzi possiamo dire di avere completato un mercato come era nelle aspettative – afferma Perboni – si può dunque affermare che tutti gli obiettivi per quanto concerne la campagna acquisti sono stati centrati: l’organico sulla carta offre notevoli garanzie, è di tutto rispetto, Dinamo Gonzaga, Curtatone, Ceresarese, mettiamoci anche la Voltesi sembrano sulla carta squadre che possono recitare un ruolo di primo piano in campionato. Ma noi possiamo lottare alla pari con loro: il Quistello, non sarà da meno e si farà valere per le prime posizioni in classifica».