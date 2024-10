Tamani “la cucina mantovana si è spenta. Bisogna tornare a raccontare la sua gloria”

MANTOVA Durante l’incontro con il critico gastronomico Edoardo Raspelli, che ha riunito in occasione di Sbrisolona &Co alcuni chef stellati del mantovano che hanno fatto la storia della ristorazione Italiana, Romano Tamani annuncia il suo ritorno “per tornare a raccontare e far degustare la cucina mantovana grande e gloriosa”

Intervistati con lui anche da Antonio Santini del ristorante Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio, Silvana Ferrari alla guida de Il Bersagliere di Goito, Vera Bini dell’Aquila Nigra, Tano Martini del ristorante il Cigno e Romano Tamani che ha precisato “In primavera, se tutto procede come deve, tornerò a preparare i piatti della tradizione mantovana e a KM0 all’interno del Monastero di San Benedetto, una cucina rinascimentale che racconti le origini di Mantova. Non potranno mai mancare i tortelli di zucca o il Turtèl sguasaròt tipico della tradizione del Basso Mantovano la cui preparazione risale alla metà del XVII secolo alla corte dei Gonzaga senza dimenticare le lumache, i fegati. Ricette della gloriosa cucina mantovana che non si trovano più.

In merito alle proposte gastronomiche dal mantovano, Romano Tamani sostiene che “per l’80% della cucina Mantovana si è spenta. Non ci sono più le tagliatelle in brodo con i fegatini, gli gnocchi, le lasagne o la minestra mariconda un piatto antico che si tramanda da generazioni realizzata con ingredienti semplici e genuini. Manca la cucina mantovana grande e gloriosa, ad oggi la proposta che si trova non è completa e non racconta la tradizione mantovana.”

Proseguono gli appuntamenti di Sbrisolona&Co il festival dedicato ai dolci tipici del territorio mantovano in programma fino a domenica 20 Ottobre dalle 9.00 alle 20.00 nel centro storico di Mantova.

L’evento è promosso da Confcommercio Mantova, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Mantova e della Camera di Commercio di Mantova, e organizzato da SGP Grandi Eventi. Vanta come partner tecnico l’Istituto Bonomi Mazzolari di Mantova e come fornitore ufficiale Aster Agenzia Servizi al territorio. Un ringraziamento all’azienda Bottoli – Clecla per il supporto e la realizzazione della maxi-sbrisolona.

Dolcezza, gusto, storia e tradizione si incontrano nel centro storico di Mantova dal 18 al 20 ottobre, tre giorni di incontri, showcooking, premiazioni, degustazioni guidate e tanto altro, un appuntamento da non perdere.