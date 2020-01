Un 19enne finisce nei guai per mezzo grammo di marijuana

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Durante la serata del 27 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Gazoldo degli Ippoliti, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio di competenza, finalizzato anche alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno dello spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, hanno controllato, in un parcheggio in prossimità del centro abitato di Gazoldo degli Ippoliti, A.M. 19enne del luogo, il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Il 19enne è stato segnalato alla Prefettura di Mantova quale assuntore, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Continuano senza sosta, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, serrati controlli ed accertamenti tesi all’identificazione della filiera dello spaccio.