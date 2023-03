Tamponamento in A22, coinvolti una ventina di veicoli. Due feriti gravi. Autostrada riaperta alle 11.30

MANTOVA Maxi-tamponamento in A22 questa mattina poco prima delle 8 in A22 in corsia Sud fra Nogarole Rocca e Mantova Nord al chilometro 245+900, territorio del comune di Roverbella. Sulla zona a quell’ora gravava la nebbia. Nell’incidente, che ha comportato la chiusura dell’autostrada fino alle 11.30, con le conseguenti code in città. Al primo tamponamento in corsia Sud hanno poi fatto seguito altri tamponamenti in corsia Nord nello stesso punto, quello più consistente ha visto coi8nvolte sei autovetture. Coinvolti in corsia Sud quattro mezzi pesanti a una decina di veicoli tra auto e furgoni. I vigili del fuoco di Mantova sono intervenuti per liberare dalle lamiere alcuni dei conducenti che erano rimasti incastrati. Stando a quanto appreso ci sarebbero almeno sei feriti di cui due in gravi condizioni trasportati all’ospedale Borgo Trento di Verona da un’eliambulanza.