Tante ciclabili ma è record di incidenti per i nostri ciclisti: la provincia di Mantova 6ª in Italia

MANTOVA – Due cifre da record: quella del chilometraggio di piste ciclabili in provincia di Mantova (circa 380 secondo l’ultimo computo del 2025), che posiziona il comprensorio virgiliano nella top ten nazionale, e poi il consuntivo dell’incidentalità che ha coinvolto ciclisti nell’arco del decennio 2014-2023; in questo caso Mantova, intesa come provincia, risulta 6ª su scala nazionale dietro Ferrara, Ravenna, Bolzano, Cremona e Rovigo, e addirittura seconda in Lombardia, dietro solo a Cremona. Il conteggio emerge da una ricerca condotta dal Politecnico di Milano dalla quale si evince oltretutto che il numero di incidenti che coinvolge i ciclisti occupa una percentuale consistente in relazione al numero complessivo dei sinistri: il 15,91%.

La rendicontazione parla di 1.609 incidenti nel decennio preso in esame, ed è un dato rapportabile all’alto uso che si fa in provincia di Mantova della modalità di trasporto ciclistica prossima al 10 percentuale (9,49% per l’esattezza). Manca purtroppo la rilevazione degli incidenti avvenuti su piste ciclabili – che però è scontato siano numeri irrilevanti – ed è pertanto credibile che la gran parte di tali sinistri sia avvenuta sulle carreggiate utilizzate anche dai veicoli a motore. Questo a dire che pure in presenza di moltissime piste ciclabili, l’utenza non ne fa larghissimo uso. Non si spiegherebbe altrimenti come mai quel 10% di ciclisti occupi quasi il 16 percentuale dell’incidentalità complessiva.

Pure in àmbito regionale comunque emerge una situazione poco rassicurante, dato che l’indice di incidentalità per i ciclisti vede Mantova solo dietro Cremona (15,91% contro il 19,66% della città del Torrazzo), ma ben avanti rispetto a Milano (13,38%), e addirittura lontanissima da Lecco, oasi sicura delle due ruote, che nel decennio ha visto solo 839 incidenti, con indice del 10,13% sul totale dei sinistri.