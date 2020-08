Tari, Mantova Ambiente replica a Tonelli

MANTOVA Mantova Ambiente desidera precisare che il Piano Mantova deliberato dal Consiglio Comunale è stato pienamente rispettato. Come specificato nella delibera e nella lettera inviata a tutti gli esercizi commerciali, l’applicazione automatica delle agevolazioni comunali è riservata esclusivamente alle utenze che risultano in regola con i pagamenti di tutte le fatture emesse in precedenza.. In presenza di insoluti non regolarizzati alla data del 30 giugno, poi prorogata al 31 luglio, era stato specificato che la fattura sarebbe stata emessa, con pagamento in due rate di uguale importo.

Invece, a chi è in regola con i pagamenti delle fatture emesse in precedenza sono state applicate tutte le agevolazioni previste dal piano, ovvero

Attivazione di una riduzione del 100% della Quota Variabile della Tariffa Rifiuti riferita al periodo di chiusura dell’attività come riportato nella Delibera Arera n° 158/20 del 05/05/2020;

Attivazione di una riduzione integrativa da parte del Comune di Mantova pari al 100% dell’intera Tariffa Rifiuti riferita ad un periodo di tre mesi;

Proroga dell’emissione della fattura per le competenze dell’anno 2020 a novembre 2020, con pagamento in 5 rate di uguale importo con scadenza dicembre 2020, marzo, giugno, settembre e dicembre 2021.