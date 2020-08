M5S, precedenza all’ambiente

MANTOVA Sul lungolago Gonzaga, presso il bar Papa’s, si è tenuta la presentazione della lista e del programma elettorale del Movimento 5 Stelle Mantova.

Presenti all’incontro il capolista Marco Vicari e il portavoce Alberto Zolezzi, oltre a Gloria Costani, appoggiata dai pentastellati per la carica di sindaco, e ai candidati Alessandro Incorvaia, Amalia Ferrara, Antonietta Ferrara, Elisa Chinaglia, Federica Nonfarmale, Francesco Monelli, Giovanni Cappellazzi, Ivan Bombana, Luigi Lupi, Marco Romani, Marco Stefanelli, Mario Borrata, Massimo Moneta, Mirko Pentimalli, Paolo Bocchini, Pierangelo Natola, Renzo Tellini, Rita Salvadori, Roberta Nomato, Rocco Mozzillo, Simona Artigiani, Simona Stevanin, Valerio Di Lieto.

“L’ambiente rappresenta uno dei punti fondamentali del nostro programma, perché non è più riservato solo a chi da sempre si interessa ad uno stile di vita sano ed equilibrato, ma è un fattore che riguarda tutti noi, perché il rispetto per la natura che ci circonda e del mondo in cui viviamo è preliminare a qualsiasi altro aspetto.” A parlare il capolista Marco Vicari che dichiara come anche la questione della mobilità sia oggetto del programma. Affinché Mantova diventi più smart e più fruibile da tutti, si pensa di aumentare i collegamenti coi comuni e le province limitrofe, di curare maggiormente il servizio pubblico e di implementare un piano che riduca il traffico e l’inquinamento da questo derivato.

“Il lavoro è un altro degli aspetti che non abbiamo assolutamente voluto trascurare, sia come attenzione ai lavoratori, che come sviluppo delle singole imprese. Puntiamo alla valorizzazione di tutte le risorse di Mantova, dal turismo al commercio, dalla cultura all’artigianato locale, tutto sempre all’interno di un quadro di sviluppo sostenibile che porti sí ricchezza ma nel pieno rispetto dell’ambiente in cui ci muoviamo. Inoltre, per ciò che riguarda le politiche sociali, il Movimento 5 Stelle, da sempre molto impegnato in questo senso, intende dare ascolto alle categorie più bisognose e in difficoltà, nell’ottica di un’integrazione sociale che dia modo a tutti di vivere una realtà migliore e più armonica.”

É la volta di Alberto Zolezzi, portavoce del M5S, il quale sottolinea ancora l’importanza della difesa dell’ambiente, auspicando che Mantova possa diventare presto la capitale della green economy.

“Non vogliamo piú né inceneritori, né importazione di rifiuti altrui. Cerchiamo un lavoro il piú possibile verde e una città ad emissioni zero. Abbiamo tecnici di spessore internazionale, con capacità notevolissime, e che hanno le mani libere per gestire anche i fondi per la bonifica del polo chimico – spiega Alberto Zolezzi. Questa é una tornata elettorale importante per la città e noi vogliamo innanzitutto venire incontro ai desideri e alle necessità vere e reali di tutti i cittadini.”

Barbara Barison