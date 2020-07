Tonelli: Aster fa un “piedestallo” al sindaco

MANTOVA Il consigliere Tommaso Tonelli riprende il presidente dell’Aster Michele Chiodarelli che, nel descrivere sul sito della società la genesi del parcheggio Pradella, ex Mondadori, «fa riferimento esplicito “all’amministrazione Palazzi” quale salvatrice dell’area e di quanto ora lì sta sorgendo, come se l’interlocutore e socio unico di Aster non fosse il Comune di Mantova, ma una maggioranza di centrosinistra in quanto tale. Il riferimento a Palazzi, alla vigilia della campagna elettorale, fa sembrare quel testo, e quindi l’Aster, un megafono del sindaco e non una società del Comune».