Papa Francesco “La Chiesa non ha porte e accoglie tutti”

FATIMA (ITALPRESS) – “La Chiesa non ha porte, perchè tutti possano entrare. E anche qui possiamo insistere sul fatto che tutti possono entrare, perchè questa è la casa della Madre, e una madre ha sempre un cuore aperto per tutti i suoi figli, tutti, tutti, tutti, senza esclusioni”. Lo ha detto Papa Francesco, oggi, al Santuario della Madonna di Fatima. Il pontefice parla di una chiesa che “non può che essere la casa della gioia” ribadendo il suo messaggio nella cerimonia di accoglienza di una Chiesa che accoglie “todos, todos, todos… tutti, tutti, tutti”. “Maria cammina, non sta ferma”, afferma Francesco. “Ogni volta che c’è un problema Lei non ritarda, viene subito. La nostra Signora va di fretta per stare vicino a noi. Va di fretta perchè è madre”. La Madonna “sempre accompagna, non è mai protagonista”, sottolinea il Pontefice, mimando i due “gesti” di Maria: quello dell’abbraccio per “accogliere” e del dito puntato per “indicare Gesù”. “Maria nella sua vita non fa altro che indicare a Gesù: fate quello che Lui vi dice, seguitelo. Questi sono i due gesti: accoglie tutti e indica Gesù, questo lo fa un pò di corsa, apressada” conclude utilizzando il portoghese.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).