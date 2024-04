Torna Gusto del bello: cinque visite per scoprire il territorio

MANTOVA Torna anche quest’anno la rassegna Il Gusto del Bello, che prevede esperienze di conoscenza e valorizzazione dei comuni del Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga. Cinque appuntamenti in programma da aprile ad ottobre con itinerari tematici di visita nei luoghi significativi, alcuni di essi inaccessibili al pubblico e aperti in via del tutto eccezionale. Il primo appuntamento, il 13 aprile, avrà come focus Bozzolo col percorso “Il principe e la città – Bozzolo sulle tracce di Giulio Cesare Gonzaga.”, itinerario progettato in collaborazione con il gruppo Per Bozzolo. L’11 maggio si riscoprirà il legame tra Mantova e Motteggiana attraverso la figura di Ludovico Gonzaga nel percorso “La figura di Ludovico Gonzaga, opere pubbliche cittadine e la corte rurale di Motteggiana”. Commessaggio sarà protagonista il 23 giugno di “Commessaggio – Tra Torri e Campanili”. Il 6 luglio sarà possibile accostare le strutture di difesa di Mantova e di Redondesco con l’itinerario “Mura e Castelli tra Medioevo e Rinascimento. Mantova e Redondesco a confronto.” Da ultimo, il 27 ottobre, il percorso tematico “I sepolcri dei Gonzaga, segni di potere sul territorio. Percorso a Mantova, San Martino dall’Argine e Gazzuolo”.