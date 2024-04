A Brescia una manifestazione per dire no ai depuratori Gardesani nel Chiese

MANTOVA Si terrà domani alle 11 al gazebo di presidio situato in piazza Paolo VI a Brescia, la conferenza di presentazione della manifestazione che si terrà sempre a Brescia sabato 13 aprile a partire dalle 15 organizzata dalla federazione delle associazioni che amano il fiume Chiese ed il suo lago d’Idro e dal coordinamento del presidio 9 agosto al fine di esprimere come affermato da questi ultimi, «La più energica e popolare opposizione a ogni ipotesi di trasferire nel Chiese la depurazione gardesana, e la più energica opposizione al nuovo progetto che vorrebbe nuovamente piegare il lago d’Idro, rilassamento morfologico del Chiese, ad essere considerato e utilizzato come fosse un mero serbatoio».

Il ritrovo della manifestazione unitaria è previsto in largo Formentone, mentre il corteo giungerà poi in piazza Duomo.