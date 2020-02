M5s viadana: “Grazie ai volontari e a tutti gli operatori sanitari”

OGLIO PO – Coronavirus: il M5S ha ringraziato medici, infermieri e personale volontario impegnato nel gestire la situazione, nonché i servizi sanitari della zona e la Protezione Civile. Una riflessione in cui è stato ribadito nuovamente il fondamentale ruolo del nosocomio locale per tutto il territorio: “Ancora una volta – ha affermato il candidato sindaco dott. Lorenzo Gardini – appare in tutta evidenza l’importanza strategica dell’Ospedale Oglio Po che in questi giorni contribuisce sia ad affrontare situazioni cliniche critiche che l’Ospedale Maggiore di Cremona farebbe fatica a gestire causa l’emergenza corona virus, sia inviando personale medico e infermieristico nonostante la nota carenza d’organico.” “Il nostro grazie – proseguono i pentastellati di Viadana – va a tutti coloro che sono l’orgoglio della nostra sanità pubblica e che in questi giorni stanno facendo turni massacranti per tutelare e salvaguardare la salute dei cittadini. Ci aspettiamo che anche le strutture private che ricevono finanziamenti pubblici, possano contribuire mettendo a disposizione il proprio personale al fine di una turnazione più ragionevole.” In chiusura un’ultima riflessione del candidato sindaco dei 5 stelle, volta ad improntare azioni incisive per il rilancio della struttura: “Superato questo periodo di emergenza, ritengo prioritaria un’azione determinata verso Regione Lombardia da parte di tutti i sindaci del territorio Casalasco – Viadanese, volta a far recuperare piena operatività all’Ospedale Oglio Po, importante “cerniera” tra i due Ospedali maggiori di Cremona e Mantova che ancora una volta ha dimostrato di essere una struttura irrinunciabile per il nostro territorio.”