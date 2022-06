Calcio – I Giovanissimi si fanno onore contro la Juve. E oggi parte il Camp

Mantova Nonostante la sconfitta, per la squadra Giovanissimi del Mantova allenata da Bergamini è stata una domenica da incorniciare. I baby biancorossi hanno perso 5-3 contro la Juventus, davanti a 500 persone. Giornata bollente, ma tanta voglia di vedere una partita di calcio. Gara divertente, tanti gol e buone giocate da parte di entrambe le formazioni. Nel primo tempo la squadra virgiliana ha dato filo da torcere ai bianconeri che nel finale sono riusciti a pareggiare le reti di Pizzo e Cinetti. Nella ripresa la Juve ha tirato fuori i muscoli ed è riuscita a dilagare contro un Mantova che però non si è mai arreso. La rete di Vincenzi ha permesso ai biancorossi di chiudere il match con un divario contenuto e tra gli applausi. Meritatissimi dopo una stagione esaltante. Tanti applausi anche per due ex biancorossi: Grauso, ora vice allenatore dei Giovanissimi della Juve, e Tarana, nello staff degli osservatori bianconeri.

Si è chiusa la stagione del Settore Giovanile e oggi si apre quella del Camp Estivo. Appuntamento al Cugola dalle ore 7.30 alle 13 fino all’8 luglio. Già diverse le iscrizioni arrivate al club di Viale Te.