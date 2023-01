Caro-affitti: servono più risorse per evitare gli sfratti

MANTOVA Una mozione per il sostegno alle politiche abitative mediante un contributo ai soggetti in difficoltà nel pagamento del canone di locazione causa l’adeguamento Istat dei contratti è stata presentata dal capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Pierluigi Baschieri. «Non c’è solo il rincaro prezzi dei beni di consumo, del caro carburante e delle tariffe di luce e gas a preoccupare i mantovani – spiega Baschieri -, ma anche i canoni di locazione ad uso abitativo che rischiano di alleggerire ancora di più il portafoglio di chi sta pagando più di altri la congiuntura economica del periodo». Colpa dell’aumento esponenziale dell’indice Istat Foi (Famiglie Operai ed Impiegati), spiega il capogruppo consiliare azzurro, «che nel solo 2022 ha registrato una crescita pari all’11,5% a pesare sugli affitti ed a modificare il contratto tra conduttori ed inquilini. Sul mercato libero i proprietari hanno già iniziato a pretendere l’adeguamento dei canoni. Gli studi e le statistiche degli immobiliaristi prevedono che nel capoluogo virgiliano l’aumento medio mensile sarà di 58 euro per un trilocale che mediamente viene messo a disposizione sul mercato per un valore di 500 euro. La gabella – aggiunge con una punta di sarcasmo Baschieri – per gli affittuari raggiungerà sino i 700 euro di maggiori esborsi in un solo anno. Ma la realtà potrebbe essere ben più dura dato che la domanda di abitazioni in affitto sta crescendo più dell’offerta visto l’aumento dei tassi di interesse per i mutui con consequenziali aumenti dei prezzi per chi sceglie la formula della locazione. Il rischio è di vedere lievitare gli sfratti per tutti quei soggetti che vivono in una situazione di precarietà lavorativa o peggio ancora per chi si trova in uno stato di indigenza. Un pericolo sociale che in questo comune non ci possiamo permettere dato che gli alloggi adibiti a edilizia residenziale pubblica sono tutti occupati e le graduatorie dei bandi pubblicati per l’assegnazione di una casa di proprietà comunale o dell’Aler sono chilometriche. Chi perde la casa rischia veramente di finire in mezzo ad una strada – aggiunge allarmato -. È per tale motivo che Forza Italia ha presentato una mozione da discutere in consiglio comunale con l’obiettivo di aumentare il fondo per la morosità incolpevole sino ad un milione di euro. Dopotutto l’amministrazione di centrosinistra ha messo sul piatto 10,5 milioni da destinare al Welfare aumentando la disponibilità monetaria di 1 milione di euro rispetto all’anno precedente – conclude -. Serve solo la volontà politica di rimodulare la gestione degli aiuti a chi è in difficoltà e presto potrebbero esserlo le persone prive di un alloggio di proprietà».