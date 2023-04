Calcio Promozione – Jadid: “Marmirolo, con la Pavonese sarà una missione impossibile”

MARMIROLO Prima la sfida alla capolista Pavonese, che vincendo festeggerebbe nel Mantovano il salto di categoria, poi un doppio derby in trasferta con Suzzara e Governolese per imboccare la strada della salvezza. Non è proprio agevole il calendario del Marmirolo, per ora fuori dai guai (se per guai intendiamo la zona play out) ma reduce, nel turno prima di Pasqua, dal ko nell’altra sfida tutta virgiliana con l’Asola. All’andata il Rullo riuscì a bloccare la capolista sullo 0-0: tuttavia, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Ora le cose sono molto diverse, visto che nelle ultime sfide i bresciani stanno riprendendo quota e stanno macinando fior di avversarie, vedendo avvicinarsi l’obiettivo. A una sola vittoria di distanza.

«Quella di domenica prossima è una gara molto importante per gli obiettivi delle due compagini – osserva il mister del Marmirolo Abderrazzak Jadid -. noi per la salvezza, la compagine bresciana per la promozione in Eccellenza. Contro l’Asola, nonostante la sconfitta, sembrerà strano, la squadra mi è piaciuta come atteggiamento e impegno. Abbiamo purtroppo pagato a caro prezzo degli errori individuali commessi, abilmente sfruttati dai nostri avversari». Il Rullo, insomma, è vivo più che mai, a parere del mister, ed è interessato a chiudere la partita salvezza nel minor tempo possibile. «A questo punto della stagione, a pochi turni dalla conclusione della stagione regolare, dobbiamo restare concentrati per l’obiettivo della salvezza senza spareggi. Conosciamo in partenza il valore della Pavonese, stiamo preparando il match con gli accorgimenti adatti per provare a fermare una vera e propria corazzata del girone». «Ad Asola gli errori individuali sono stati determinanti – afferma il centrocampista neroverde Michael Visioli -. All’andata siamo riusciti ad imbrigliarli strappando un punto meritatissimo. Stavolta dovremo fare ancora meglio, per uscire imbattuti. Contro una squadra del genere le motivazioni vengono da sole: il ko nel derby ci ha insegnato, una volta di più, che gli errori vanno limitati al minimo. E contro la capolista sarà fondamentale alzare ulteriormente il livello di attenzione».