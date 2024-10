Tornano le risse in centro: piazza Broletto a ferro e fuoco

MANTOVA Il parapiglia è scoppiato all’improvviso in piazza Broletto tra i tavoli del bar Lasagna e quelli del ristorante La Masseria (entrambi i locali sono estranei ai fatti, ndr). Due gruppi di giovanissimi, in larga parte minorenni e di origine nordafricana, si sono affrontato lanciandosi sedie, spintonandosi e rincorrendosi per la piazza e tra i tavoli con la gente che stava cenando. Sentite anche delle esplosioni, petardi che i due gruppi si sono tirati addosso reciprocamente. Il più esagitato era un ragazzo a torso nudo, trattenuto a stento da un paio di giovani. Alcol, droga e futili motivi. Questi gli ingredienti principali dell’ennesimo sabato sera di aggressioni e risse in città, e quello andato in scena l’altro ieri verso le 22.30 nel cuore del centro storico di Mantova affollato di gente a passeggio grazie alle temperature più che miti, è stata l’anteprima della serata. La “movida selvaggia”, come la chiamano le forze dell’ordine, è infatti proseguita fino a tarda ora. Alle 23.30, un’ora dopo il primo assalto, un’ambulanza è intervenuta in piazza Erbe per una ragazzina, anche lei di origini nordafricane, stesa sul marciapiede in coma etilico. I soccorritori hanno avuto il loro bel da fare per svegliarla, mentre alcuni suoi coetanei intorno commentavano con frasi sul tipo: “quando mischi alcol e fumo…”. Intanto sul posto erano intervenuti i carabinieri, ma a quel punto i protagonisti della rissa si erano spostati verso via XX Settembre, dove un gruppetto è scappato inseguito dall’altro gruppetto. Il ritorno in centro verso l’una e un quarto, con una nuova rissa tra piazza Broletto e via Accademia: un 22enne è finito in ospedale, gli altri se la sono data a gambe, ancora una volta. Nel frattempo inj ospedale era finita un’altra giovane in coma etilico, una 19enne, soccorsa intorno alle 0.30 di ieri nel piazzale antistante il supermercato Famila di Borgochiesanuova. Oltre alle scaramucce tra ragazzini capitate in città, sempre l’altra notte ce ne sono state altre anche a Castiglione delle Stiviere e a Borgo Virgilio. Queste almeno quelle segnalate alle forze dell’ordine, e sulle quali sono intervenuti i carabinieri. Tutti gli episodi del sabato notte si sono rivelati per fortuna di poco conto per quel che riguarda le conseguenze riportate dalle persone coinvolte. Sul fronte dei problemi di ordine pubblico, invece le cose vanno viste diversamente e nelle prossime ore non è da escludere che arriveranno le prime denunce. Le forze dell’ordine intervenute hanno identificato persone, raccolto testimonianze e anche riprese video dell’accaduto. Le indagini sono appena iniziate. (cad)