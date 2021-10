Trasloco farmacia del Poma a Levata

MANTOVA Ha preso il via ieri il trasloco della Farmacia Ospedaliera e Territoriale, in corso di trasferimento dalle palazzine 30 e 31 dell’ospedale Carlo Poma a Levata di Curtatone, nei locali dell’ex Metro Cash and Carry, in via Donatori di Sangue 2.

Le operazioni si svolgeranno in più fasi, per concludersi nei primi mesi del 2021.

Il nuovo complesso consentirà di ottimizzare l’attività da tutti i punti di vista, migliorando lo stoccaggio del materiale, il lavoro degli operatori e facilitando l’accesso dei pazienti, anche disabili.