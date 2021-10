Caccia al TEsoro di Venere, tour didattici dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie

MANTOVA Nuova iniziativa didattica legata alla Caccia al TEsoro di Venere a Palazzo Te, la proposta ludica per i piccoli visitatori della villa giuliesca ideata dal giornalista e scrittore Stefano Scansani in occasione della programmazione espositiva dedicata al mito di Venere.

Un fine settimana al mese, da ottobre a dicembre, sarà possibile partecipare ai tour didattici con le operatrici e le guide turistiche della Cooperativa Charta, che accompagneranno i piccoli partecipanti e le loro famiglie nella ricerca delle 16 Veneri di Giulio Romano. Il primo appuntamento sarà sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 con una visita al mattino alle ore 10.30 e due nel pomeriggio alle ore 15.00 e 16.30.

Il gioco – che asseconda i tradizionali criteri della caccia al tesoro – si basa su un percorso nelle sale dell’edificio alla ricerca dei ritratti della dea della bellezza e dell’amore. In tutto sedici Veneri piccole, grandi, nascoste, mimetizzate nelle grottesche, imprevedibili, monumentali, sfuggenti, dipinte a fresco o modellate nello stucco. I partecipanti all’ingresso riceveranno una mappa sulla quale, attraverso gli indovinelli, dovranno scovare i ritratti sulle pareti, le cornici, i soffitti, e quindi segnalare la loro precisa collocazione con una matita (la matita di Giulio Romano) sulle riproduzioni grafiche delle stanze.

I tour didattici sono rivolti alle bambine e ai bambini dai 6 ai 12 anni e hanno una durata di circa un’ora.

La partecipazione è gratuita per i bambini e per gli accompagnatori adulti possessori di Supercard Cultura (acquistabile in biglietteria al momento dell’evento oppure sul sito fondazionepalazzote.it) con iscrizione obbligatoria al link https://bit.ly/caccia-al-tesoro-guidata. Per informazioni: insiemealte@gmail.com.

L’iniziativa, pensata per produrre educazione, far divertire nel museo e stimolare il sapere, è promossa dalla Fondazione Palazzo Te e dal Comune di Mantova in collaborazione con Charta Cooperativa.

Caccia al TEsoro di Venere rientra nelle attività culturali ispirate a Venere ed è una proposta permanente per le famiglie e le scolaresche in visita alla villa.