27 Luglio 2026 - 19:13:32
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Trasporti, Regione adotta la nuova piattaforma per la bigliettazione integrata del Tpl

Regione Lombardia compie un passaggio decisivo per l’evoluzione della bigliettazione digitale del trasporto pubblico locale. Con la delibera approvata oggi dalla Giunta, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, è stata adottata la piattaforma regionale ‘Csr Digitale’, un’infrastruttura destinata a supportare la gestione dei titoli di viaggio digitali integrati e l’interoperabilità tra i sistemi degli operatori.

“Regione Lombardia ha fatto la propria parte – sottolinea Lucente – mettendo a disposizione una piattaforma pronta, un quadro tecnico di riferimento e le regole per costruire una bigliettazione sempre più integrata, moderna e accessibile. È un risultato importante, che conferma il ruolo della Regione nel guidare l’innovazione del sistema del trasporto pubblico. Si tratta di un passaggio decisivo per una vera e propria rivoluzione della mobilità regionale, un percorso che permetterà ai cittadini di viaggiare su qualsiasi mezzo, autobus, treni, tram, metropolitane, battelli, con un unico sistema digitale di accesso e pagamento”.

La piattaforma, realizzata da Aria S.p.A., è tecnicamente disponibile da mesi. La delibera arriva al termine di un lavoro di confronto con le aziende di trasporto e con i loro fornitori, finalizzato a costruire percorsi di adeguamento solidi, sicuri e sostenibili. In autunno è atteso un primo risultato concreto con l’integrazione tra Atm e Trenord nell’area Stibm Milano-Monza, che consentirà di testare alcune funzionalità centrali del sistema.

“I prossimi mesi saranno decisivi – aggiunge Lucente – per definire con gli operatori il cronoprogramma di collegamento al ‘Csr Digitale’, sia per i titoli prepagati sia per quelli post-pagati. Regione continuerà a supportare le aziende, ma ora è fondamentale che gli operatori concretizzino l’evoluzione dei propri sistemi e procedano verso l’integrazione con la piattaforma regionale”.

“Questa è una sfida che riguarda l’intero sistema della mobilità lombarda – precisa l’assessore – e che può trasformarsi in un risultato concreto per milioni di cittadini solo attraverso l’impegno responsabile di tutti. Regione Lombardia ha messo a disposizione visione, strumenti e competenze: ora occorre procedere insieme, con determinazione e senso di responsabilità, per portare la bigliettazione digitale integrata dalla fase progettuale alla piena operatività”.

“Ringrazio per l’impegno e la competenza messa in campo Aria S.p.A – conclude Lucente – che ha realizzato un sistema innovativo ed efficiente in grado di offrire importanti benefici a milioni di cittadini lombardi”.

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