Comunità protetta di Castiglione, terminati i lavori di efficientamento energetico

Diecimila euro da Fondazione BAM per l’efficientamento e il comfort della comunità protetta di alta assistenza Piccola Opera di Castiglione delle Stiviere, articolazione del Dipartimento di Salute Mentale di Asst Mantova.

All’interno della struttura sono stati rinnovati gli impianti tecnologici a basso impatto ambientale. L’intervento seppur semplice, coordinato dalla struttura Gestione Tecnico Patrimoniale, ha previsto l’installazione di pompe di calore nei locali che presentavano criticità ambientali. Si è quindi reso possibile il raggiungimento di una condizione climatica ideale anche nelle fasi più calde delle stagioni estive.

Un ringraziamento alla Fondazione Banca Agricola Mantovana, il cui contributo è stato determinante per completare i lavori in tempi rapidi. Asst è riconoscente a questa istituzione mantovana per la collaborazione e il sostegno costanti nel programmare gli interventi a tutela delle attività sanitarie e delle strutture che le ospitano, garantendo alla popolazione una sanità d’eccellenz