Controlli nel weekend: un arresto, una fuga all’alt e due denunce per rifiuti speciali

Un week end all’insegna dei controlli. I Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza stradale ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il servizio di controllo del territorio, svolto nello scorso week end, è stato effettuato impiegando varie pattuglie delle Stazioni dell’Arma della compagnia di Gonzaga, unitamente al Nucleo Cinofili Carabinieri di Orio al Serio (BG). Sono stati controllati 23 veicoli, identificando 40 persone. Sono stati controllati 3 esercizi pubblici ed elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada.

Un 53nne residente a Poggio Rusco, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della locale Stazione, a seguito delle plurime violazioni relative all’affidamento in prova ai servizi sociali cui era sottoposto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In Suzzara, durante un controllo alla circolazione stradale, un’autovettura non ottemperava all’obbligo di fermarsi imposto dai Carabinieri della locale Stazione. Il conducente del veicolo, anziché fermarsi all’alt dei Carabinieri, accelerava scappando. Il veicolo in questione veniva rintracciato nel parcheggio dell’ospedale di Suzzara. Veniva individuato il conducente del mezzo, una 26nne residente a San Benedetto Po, la quale è risultata sprovvista della patente di guida perché mai conseguita. La successiva perquisizione del veicolo permetteva ai Carabinieri di rinvenire della sostanza stupefacente: 16 grammi di marijuana, opportunamente sequestrata. La donna è stata così segnalata alla Prefettura di Mantova quale assuntrice di sostanze stupefacenti, e sono stati redatti a suo carico vari verbali di contestazioni al Codice della Strada, comminando sanzioni per 7.000 euro.

Nell’ambito di controlli agroalimentari operati dai Carabinieri Forestali di Mantova, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 2 persone ritenute responsabili di un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi: un 81nne ed un 67nne, entrambi residenti a Borgocarbonara. Il due soggetti hanno accumulato, in un’area di 1.000 mq, imballaggi di plastica e metallici, frazioni edili, lamiere, macchinari dismessi