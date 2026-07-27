Incidente ad Asola: Audi finisce nel fossato, due conducenti in ospedale

Nel pomeriggio odierno, in Asola S.P. Asolana, si è verificato un sinistro stradale. Un furgone, condotto da un 58nne, a causa di un rallentamento stradale dovuto alla presenza di un trattore agricolo, rallentava la velocità. Un’autovettura Fiat Panda, condotta da una 30nne, con a bordo un figlio minore (rimasto illeso), tamponava il furgone spostandosi al centro della carreggiata andando a collidere con un’Audi condotta da una 36nne che proveniva dal senso di marcia opposto. A seguito dell’impatto l’Audi terminava la corsa in un fossato. Le conducenti dell’Audi e della Panda venivano trasportate in codice giallo all’ospedale civile di Mantova, non in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Gazoldo degli Ippoliti per i rilievi di legge.