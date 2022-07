Travolge le sbarre a Bozzolo, il treno parte con 45’ di ritardo solo grazie ai Carabinieri

BOZZOLO Ancora disservizi sulla tratta Milano-Mantova dove, ed è proprio il caso di dirlo, ne succedono di tutti i colori. Questa mattina i due treni partiti da Mantova prima delle 7 sono giunti in stazione Centrale con ritardi attorno all’ora. Ritardi più contenuti, ma sempre attorno ai 30 minuti per i treni in direzione opposta.

Tutto questo a causa di un inconveniente tecnico all’apparato che regola il traffico della stazione di Lambrate, che ha causato ritardi sui moltissimi treni in partenza e arrivo da Milano Centrale per quasi tutta la mattinata.

Disgraziato tragitto per il treno partito alle 18.20 da Milano Centrale e atteso a Mantova alle 20.18, ma dove è invece arrivato alle 21.10. Il consistente ritardo è stato accumulato alla stazione di Bozzolo, dove il treno è rimasto fermo tre quarti d’ora a causa di uno sconsiderato che, a bordo di una Clio, ha travolto le sbarre al passaggio a livello della stazione. Il treno non ha potuto riprendere la marcia fino a quando i carabinieri non hanno piantonato il passaggio.