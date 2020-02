Pallavolo serie B2 f – Coppa Italia, Euromontaggi sfida il Pittarello nei quarti

PORTO M. L’Euromontaggi Porto si è guadagnato con pieno merito i quarti di finale della Coppa Italia di B2, avendo chiuso in vetta l’andata nel girone D. Seppur a pari merito con l’Ipag Noventa Vicentina sul quale però vanta una vittoria in più. E stasera a Legnaro (ore 21, arbitri Libardi e Lasaracina di Bologna) la squadra di Biagio Marone è ospite del Pittarello Thermal di Flavio Rocchi, campione d’inverno nel girone E: ritorno mercoledì 12 (sempre alle 21). «Ci confrontiamo con un’ottima squadra – afferma il vice presidente Renzo Trazzi – Una formazione neopromossa, con atlete che giocano insieme da anni. Un impegno duro che speriamo d’affrontare al meglio delle nostre possibilità. La sfida contro le padovane serve anche per cominciare a preparare la prima gara del ritorno sabato ad Altavilla Vicentina contro un ottimo avversario». Assente Valentina Vecchi.

Se al termine della doppia sfida di Coppa permarrà una situazione di pareggio, si dovrà giocare un set di spareggio per stabilire chi accede alla Final Four.