Ubriaca al concerto dei Placebo si scaglia contro la Polizia, arrestata

MANTOVA In preda ai fumi dell’alcol aveva preso ad importunare altri spettatori, accorsi come lei l’altra sera in piazza Sordello per assistere al tanto atteso concerto dei Placebo. Intemperanze, quelle di una 52enne originaria dell’Agrigentino e, stando a quanto sommariamente trapelato, di professione insegnante, sfociate alla fine in un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Stando alla ricostruzione dei fatti la donna, presentatasi all’evento di apertura dell’estate musicale virgiliana già abbondantemente ubriaca, avrebbe iniziato da subito a spintonare, offendere nonché sputare addosso ai malcapitati di turno. Comportamenti molesti che ben presto, tra le proteste generali, hanno attirato l’attenzione degli addetti alla sicurezza i quali prontamente hanno prelevato di peso la 52enne portandola fuori dal parterre oltre le transenne. Ma anziché calmarsi ha rincarato la dose prendendosela pure con gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per farla ragionare. Anche nei loro confronti oltre alle parole grosse sono quindi volati calci e pugni. Inevitabile a quel punto, per bloccarla, sono mscattate le manette ai suoi polsi. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza ieri mattina la 52enne, scortata dagli agenti della Squadra Volante, è comparsa in tribunale per il processo per direttissima. Nei suoi confronti il giudice Giovanna Camillo ha quindi convalidato l’arresto riservandosi però di decidere circa la proposta di patteggiamento ad un anno di reclusione vista la l’aggravante della continuazione del reato.

Lorenzo Neri