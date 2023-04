Castel Goffredo – Era morto in casa da dieci giorni. L’allarme dato dai vicini

Castel Goffredo Era deceduto già da una decina di giorni il 59enne di nazionalità cinese trovato giovedì sera dai soccorritori nel proprio appartamento di via Martiri di Belfiore. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa. Questi ultimi infatti già da diversi giorni – appunto – non lo vedevano e non avevano più sue notizie. Non solo. Dall’appartamento proveniva anche un odore non gradevole che ha fatto aumentare i sospetti che potesse essere successo qualcosa.

Ecco che dunque nella serata di giovedì è scattato l’allarme. Erano le 21.30 circa quando è partita la chiamata al numero unico di emergenza, che ha messo in movimento i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere, i carabinieri della stazione di Castel Goffredo e i soccorritori del 118.

Una volta giunti alla casa del 59enne, i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’alloggio e hanno così consentito ai carabinieri e al personale del 118 di accedere. Una volta dentro, il 59enne è stato trovato ormai privo di vita. Dagli accertamenti eseguiti dal medico, è emerso come il decesso sia stato provocato da un improvviso arresto cardiaco risalente ad una decina di giorni fa. Nessuno però si era accorto di nulla, fino a quando i vicini non hanno dato l’allarme. La salma è stata consegnata ad alcuni familiari. (gb)