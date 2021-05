Tre appartamenti popolari a Formigosa, vinto un bando da 85mila euro

MANTOVA – Un finanziamento regionale a fondo perduto di 85mila euro consentirà al Comune, vincitore dell’apposito bando, di recuperare tre unità immobiliari da destinare a uso abitativo come alloggi Sap, a canone agevolato.

Tali alloggi siti in strada Formigosa nell’ex sede degli uffici postali, verranno predisposti grazie a tale finanziamento con il rifacimento dei servizi igienici, il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti, oltre che con quello degli impianti elettrici. Inoltre, si procederà alla revisione dell’impianto di riscaldamento e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria, alla sostituzione dei serramenti e alla ripresa intonaci interni. Né mancheranno tinteggiatura interna, opere di abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione di un servoscala.

Lo stato attuale intervento è in fase di progettazione esecutiva, in attesa trasferimento fondi regionali, che comunque sono stati assicurati entro breve dal Pirellone, al punto che l’inizio dei lavori è previsto già per il prossimo mese di luglio e per un cantiere della durata lavori di 90 giorni circa.

Anche in questo caso, come assicura l’assessore comunale alla casa e ai lavori pubblici Nicola Martinelli, si tratta di un importante tassello nel quadro generale di interventi che l’amministrazione sta portando a compimento in più aree, soprattutto nelle periferie dove più urgente è la necessità di rigenerazione urbana.