Grazie ad una donazione a Mantova il museo del Risorgimento

MANTOVA – Un l libero contributo dell’importo di 1.000 euro è arrivato al Comune di Mantova dalla Fondazione Grande Ufficiale Costantino Canneti con una destinazione particolare: l’elargizione dovrà andare in favore del Museo del Risorgimento. Un’area museale per i numerosi cimeli e documenti delle guerre di indipendenza, già un tempo esposti nel Palazzo del Plenipotenziario di piazza Sordello. Più di recente l’amministrazione ha invece pensato di insediare il museo (che fra le altre cose custodisce anche le forche dei Martiri di Belfiore) al piano terreno del Palazzo accademico, con ingresso in piazza Dante, sotto l’ala dell’Accademia Virgiliana, e già sede del Conservatorio.