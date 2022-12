Tre scuole in una: ok al progetto del nuovo “civic center”

MANTOVA Il progetto definitivo della futura scuola primaria “Piero Chiara” in via Rinaldo Mantovano a Borgochiesanuova ha ricevuto dall’esecutivo di via Roma il benestare definitivo. Si tratta del plesso che accorperà la “Don Leoni”, la “Don Minzoni” e la “De Amicis”, e i cui lavori partiranno nel settembre 2023 con inaugurazione prevista nel settembre 2026. L’elaborato è stato redatto con metodologia Bim, per un investimento complessivo di 12,5 milioni finanziato con i fondi del Pnrr tramite il bando ministeriale “Pinqua” sulla qualità dell’abitare, e in misura minore con risorse comunali tramite mutuo.

«È bellissimo pensare che in due mandati amministrativi realizziamo da zero due nuove scuole, moderne, belle, innovative – ha commentato il sindaco Mattia Palazzi –. Così cambia la città e diamo ai nostri ragazzi luoghi e stimoli nuovi dove imparare e divertirsi».

La nuova primaria prevede 2 piani fuori terra con possibilità di uso della copertura; 3.447 mq di scuola e 856 di palestra per una superficie complessiva di 4.303 metri quadrati. Sarà dotata di 15 aule didattiche (60 mq e riconfigurabili), per una capienza complessiva massima di 375 alunni. La classe energetica A3 (nZEB) ne farà un edificio a energia “quasi zero”. Inoltre, presenta un’agorà-teatro per la condivisione a grande gruppo; una palestra regolamentare per basket e volley, con tribuna da 85 posti, idonea ad accogliere anche utenti esterni per allenamenti e campionati; un corpo mensa con cucina dedicata; spazi esterni flessibili per la didattica all’aperto; copertura utilizzabile in sicurezza per l’attività didattica con superfici ombreggiate e superfici a verde; impianto fotovoltaico.

Un edificio insomma concepito come spazio aperto configurabile come “civic center” in grado di fungere da motore del territorio.