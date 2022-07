Calcio Serie C – La prima uscita del Mantova. Garzon: “Bello vedere tanta gente al seguito”

Storo (Tn) Seduti in mezzo ai tifosi il vice presidente del Mantova, Gianluca Garzon ha osservato con attenzione la gara di Guccione e compagni al fianco di Filippo Piccoli, salito anche lui in ritiro a Storo per seguire da vicino i lavori e questo primo test. “Partita poco indicativa – ha commentato il vice presidente – per la caratura dell’avversario, ma comunque importante perché è stata utile per mettere minuti nelle gambe e verificare la condizione generale della squadra dopo la prima settimana di ritiro”. Un Mantova che è riuscito a trovare subito le misure e a ritrovare un Monachello in grande spolvero: “Siamo felicissimi di averlo tenuto qui con noi. Un giocatore troppo importante per questa categoria e speriamo che possa ripetere quello che ha già fatto vedere lo scorso anno”. La presenza di Piccoli, altro segnale importante in ottica societaria. “E’ un piacere starci insieme, è già operativo da qualche settimana e ci darà una grande mano”. Oltre 200 tifosi al seguito: “Stupendo, non era per nulla scontato e speriamo che siano in tanti durante la stagione perché possono fare la differenza”.