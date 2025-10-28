Tribunale di Mantova, Forattini: “da Ostellari vuoti annunci, a bilancio non c’è nulla”

MANTOVA “Ci sono voluti tre anni di pressing prima di vedere un rappresentante del Governo nelle sedi giudiziarie di Mantova, e, purtroppo, solo per lanciare parole al vento.” Antonella Forattini, deputata Pd, rivolge dure critiche alle dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari nella sua recente visita al Tribunale cittadino.

“Personalmente, ho presentato quattro interrogazioni al Ministro Nordio per denunciare lo stato di degrado degli ambienti dove si esercita la giustizia e il grave sottodimensionamento del personale di servizio. E dopo una così lunga attesa e le criticità sotto gli occhi di tutti, la passerella fine a se stessa non è accettabile” rimarca Forattini.

“Gli annunci del sottosegretario Ostellari nella sua visita al Tribunale” continua “non sono infatti sostenuti dai fatti: a bilancio, nella manovra di Governo, non c’è nulla di ciò che ha dichiarato, salvo la stabilizzazione degli addetti all’ufficio del processo, 6.000 su 16.000, annunciata dallo stesso Nordio nella risposta alla mia ultima interrogazione”.